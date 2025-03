361magazine.com - Santiago dice no ai social: la scelta controcorrente del figlio di Belèn Rodriguez

Il primogenito della showgirl prende le distanze dal web. Ecco cosa ha rivelato sua madreBeléntorna a parlare della sua vita privata e svela un dettaglio inaspettato su, ilavuto da Stefano De Martino. Il ragazzo, che sta per compiere 12 anni, ha fatto una richiesta precisa alla madre: niente più foto sui.In un’intervista a La Repubblica, la showgirl argentina racconta come il rapporto con isia cambiato nel tempo, sia per lei che per suo. “Miomi ha chiesto di non postarlo più”, ammette, sottolineando quanto l’esposizione mediatica possa essere un’arma a doppio taglio, soprattutto per un adolescente.Non è un addio definitivo, però., dopo qualche tempo, ha tentato un piccolo esperimento: “Un giorno mi ha detto: ‘Se mi piace una foto la metti e vediamo i messaggi?’”.