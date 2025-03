Santa Marinella oltre 200 atleti per il Golden Warrior 2025

Leggi su Ilfaroonline.it

, 11 marzo– Il Comune diè tornato a fare da cornice alle manifestazioni sportive di rilievo locale, nazionale ed internazionale come il, organizzato dall’Ikta Gym didel maestro Massimo Brizi, che ha visto la partecipazione di200provenienti da tutta Italia.Il sindaco Pietro Tidei ha espresso soddisfazione per il successo del primo match dell’anno che si è disputato domenica sul ring della palestra dell’I.C. Piazzale della Gioventù, nelle discipline della kick boxing, free boxe, muay thai e mma, senza mai perdere di vista l’etica sportiva e il rispetto verso l’avversario. “La Perla – sostiene Tidei – si conferma una località di grande attrattiva, punto di riferimento per eventi sportivi di alto livello, in grado di richiamare un vasto pubblico di persone, studiosi, amanti dello sport e della natura, della cultura, del buon cibo e della storia.