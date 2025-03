Juventusnews24.com - Santa Maria Juve, chi è l’ultimo arrivato alla corte di Grauso: l’ariete spagnolo ex Levante, un rinforzo in più per l’attacco dell’Under 16

di Fabio Zaccaria, focus sull’attaccante diche ha esordito nella vittoria casalinga col Modena: continua la tradizione spagnola in bianconero. Caratteristiche e identikit del giocatore classe 2009‘‘ è un’esclamazione che probabilmente ha raggiunto l’apice di pronunce dopo la disfatta dei bianconeri guidati da Motta nello scontro d’alta classifica contro l’Atalanta di Gasperini. Tale espressione, però, non riporta solo emozioni negative ai tifosi di Madama, anzi rappresenta proprio una delle poche note liete nelweekend della. Con la maglia dellantus Under 16 ha infatti esordito il talentoMateo, attaccante classe 2009 ed ex. Ecco quindi un focus sulle caratteristiche tecniche e un iniziale identikit del giocatore.