Lanazione.it - Sansepolcro sensibilizza sulla sicurezza dei professionisti sanitari

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 11 marzo 2025 –dei. Il Gruppo Sbandieratori diin collaborazione con l’Assessorato alla Sanità del comune, aderiscono alla Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli esercenti le professionie e socio-e, istituita dalla Legge 14 agosto 2020, n. 113. Questa ricorrenza, che coincide con la Giornata europea promossa dal Consiglio degli Ordini dei Medici europei, è un’occasione fondamentale perre cittadini e visitatori sull’importanza di garantiree rispetto a chi ogni giorno opera per la nostra salute. Per l’occasione, saranno affissi manifesti informativi in diversi punti della città, con l’obiettivo di diffondere consapevolezza su questo tema e promuovere un messaggio di rispetto e tutela verso il personaleo.