Zon.it - Sanità sotto assedio: maxi-operazione dei NAS smaschera frode milionaria

NAPOLI – Scandalo nellapubblica: dall’alba di martedì 11 marzo 2025, i Carabinieri del NAS stanno conducendo una vastache ha portato alla luce un sistema fraudolento ai danni del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).Circa 300 militari sono stati impiegati nelle province di Napoli e Salerno per eseguire un’ordinanza di misure cautelari emessa dal Tribunale di Napoli. L’indagine, coordinata dalla Procura, ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di 70 persone, accusate di associazione per delinquere, falso ideologico, corruzione e truffa aggravata ai danni dello Stato.Secondo quanto riportato da alfanews.it, l’inchiesta ha svelato un sofisticato sistema di raggiri finalizzato a ottenere illecitamente fondi pubblici. Gli indagati avrebbero manipolato documenti e fornito informazioni false per intascare finanziamenti e rimborsi indebiti, sfruttando risorse destinate alla salute dei cittadini.