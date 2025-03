Forlitoday.it - Sanità, si continua a discutere sul sistema dei Cau. Pestelli (FdI): "La sinistra smentisce se stessa"

Leggi su Forlitoday.it

"L’assessore Regionale Massimo Fabi chiede un “salto evolutivo” per ildei Cau, prendendo sempre di più le distanze dalla riforma dell’Assistenza e Urgenza voluta in passato dall'ex Presidente Bonaccini. Ora lasé”. Torna a farildei Cau e in.