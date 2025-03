Ilgiornaleditalia.it - Sanità, esperti: "Formare cittadini responsabili della propria salute cardiovascolare"

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

all’evento Voices for Silencing, la senatrice Murelli 'dall’intergruppo la richiesta di un tavolo ministeriale dedicato' Roma, 11 mar. (Adnkronos) - In Italia le malattie cardiovascolari causano più di 224 mila decessi in un anno, circa 600 al giorno. Per ridurre l’incidenza delle mala