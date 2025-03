Internews24.com - San Siro Inter, i club hanno ufficialmente depositato il documento con la proposta per l’acquisizione dello stadio: le ultime

di RedazioneSan, importanti novità sullaper: leSvolta sul nuovo. Oggi,e Milanpresentato al Comune di Milano il DOCFAP, che include laper acquisire loGiuseppe Meazza e le aree circostanti. Inoltre, è stata fornita un’ipotesi di fattibilità per la costruzione di unomoderno, integrato in un progetto di riqualificazione urbana, con un forte focus su innovazione, sostenibilità e accessibilità.Questaè stata sviluppata dai migliori professionisti del settore, riflettendo la visione strategica dei due. Essa rappresenta le fondamenta per la realizzazione di un’opera che si posizionerà come un moa livellonazionale e offrirà significativi vantaggi alla città di Milano e ai suoi abitanti.