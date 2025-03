Ilgiorno.it - San Siro, i club prendono tempo sul piano finanziario

Nulla di fatto, se ne riparla domani. L’incontro di ieri a Palazzo Marino tra il sindaco e Milan e Inter per diradare le nubi intorno al progetto del nuovo stadio di Sansi è risolto in un ennesimo rinvio. Il vertice con le società era stato richiesto dallo stesso primo cittadino per conoscere “lo stato dell’arte“ deldi fattibilità economica per acquistare il Meazza e le aree intorno allo stadio che iavrebbero dovuto presentare al Comune settimana scorsa. Unche contiene il progetto per realizzare il nuovo impianto rossonerazzurro nell’area compresa tra il Parco dei Capitani e l’attuale parcheggio e prevede l’acquisto da parte dei duedella stessa area e della Scala del calcio, il cui valore complessivo è stato fissato dall’Agenzia delle Entrate in 197 milioni di euro.