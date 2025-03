Quotidiano.net - San Costantino: il santo celebrato l'11 marzo

Chi era San? San, noto anche comeil Grande, è stato imperatore romano dal 306 al 337 d.C. È famoso per essere il primo imperatore romano a convertirsi al cristianesimo, un evento che ha avuto un impatto significativo sulla storia della religione. La sua conversione è avvenuta dopo una visione che avrebbe avuto prima della battaglia di Ponte Milvio, dove vide una croce luminosa nel cielo accompagnata dalle parole "In hoc signo vinces", che significa "Con questo segno vincerai". Perché è diventatoè stato canonizzato per il suo ruolo cruciale nella promozione del cristianesimo. Il suo Editto di Milano del 313 d.C. ha proclamato la libertà di culto in tutto l'Impero Romano, ponendo fine alle persecuzioni contro i cristiani. Inoltre, ha convocato il Concilio di Nicea nel 325 d.