Ilgiorno.it - Samuels, il cestista stalker seriale. Il terrore dei vicini: bimbi “scortati” nel cortile interno, qualcuno si è trasferito dagli amici

Leggi su Ilgiorno.it

MILANO – Metà pomeriggio di ieri, siamo in via Valtellina. Un taxi si ferma lungo il marciapiedi: scende un ragazzo, che tira giù un paio di trolley. “Eccolo, lui è uno di quelli che ha deciso di trasferirsi”, ci dice Andrea (nome di fantasia), uno degli inquilini che hanno denunciato ilex Olimpia Samardo. Sì, perché, fanno sapere dal palazzo di via Valtellina, sia il ragazzo rientrato con le valigie (dopo aver saputo dell’arresto del trentaseienne) sia una donna hanno deciso di traslocare momentaneamente a casa di. Il motivo? Sempre lo stesso: il giamaicano e i suoi presunti comportamenti da. Basta passare un paio d’ore davanti allo stabile per raccogliere altre storie come questa, con un unico comune denominatore: la paura di incontrare lo sportivo, che vive al piano rialzato e che usa l’androne per allenarsi in mutande e a torso nudo, ascoltare musica a tutto volume e “fare uso di alcolici e stupefacenti”.