Samb, finalmente la sosta. Poi dritti fino al traguardo

"Ricarichiamo le batterie e poiverso il". Queste la frase scritta da Nazareno Battista su Instagram dopo il pareggio con l’Ancona e che sintetizza in modo perfetto gli obiettivi dellanei prossimi giorni e settimane. Il 2-2 contro i dorici lascia l’amaro in bocca perché giunto al secondo minuto di recupero della ripresa. E’ diventata ormai una consuetudine per laincassare la rete del pari nell’extra time quando viene arbitrata da Raineri di Como. Era capitato lo scorso anno a Chieti, con tutte le polemiche che ne susseguirono ed è successo così anche al Del Conero. Questa volta la direzione di gara del fischietto lariano è stata inappuntabile. Tornando alle parole di Battista è importante che domenica prossima il campionato osservi uno stop per gli impegni della Rappresentativa di D al Torneo di Viareggio.