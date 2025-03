Quotidiano.net - Salvini: No a tagli su sanità per finanziare la difesa, sostegno a Giorgetti

Bene Giancarlo, quando conferma che sarebbe inaccettabile che eventuali ulteriori finanziamenti allasiano 'a scapito della spesa sanitaria e dei servizi pubblici'. Investire in sistemi di protezione e sicurezza a livello nazionale è assolutamente utile, senza togliere fondi a, scuola e famiglie, ed è fondamentale che l'Europa sia promotrice di pace, accompagnando le iniziative e le proposte di Trump, Zelensky e Putin. È un momento in cui servono in modo particolare responsabilità e riflessione e non fretta e approssimazione". Lo afferma in una nota Matteocommentando le affermazioni del ministro dell'Economia all'Ecofin.