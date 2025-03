Sport.quotidiano.net - Salvezza da conquistare. Kovtun fermato dalla febbre. Ad Ancona la Pgf è decima

Essere squadra “non è aspettare che passi la tempesta, ma imparare a ballare sotto la pioggia”, volendo parafrasare Vivian Greene. E ad, i portacolori della Palestra Ginnastica Ferrara ne hanno dato grande dimostrazione. Dopo la buona prova di gara di venerdì, la mattina si apre con la doccia fredda inaspettata dellaalta di Illia, ma, senza scomporsi, questo si trasforma in opportunità: da Ferrara sale il giovanissimo Andrea Bertasi, per completare il sestetto ed esordire in serie A1 da allievo, mentre il capitano Andrea Passini suona la carica e Steven Matteo, Christian Zammillo, Luca Marchi ed Emiliano Landi rispondono “presente”. Inutile negarlo, le aspettative per il risultato di tappa calano drasticamente e, vista la regola che prevede di scartare il risultato peggiore delle tre giornate “regolamentari” per andare a formare la classifica finale, si poteva pensare che la reazione fosse di rassegnazione.