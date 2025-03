Ilfattoquotidiano.it - Salvatore Buzzi torna in carcere: la Sorveglianza nega i servizi sociali all’ex ras delle cooperative. Deve scontare quattro anni

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

in, l’ex “ras” romane condannato a 12e dieci mesi per associazione a delinquere e corruzione nel processo nato dall’inchiesta “Mondo di mezzo”. Il Tribunale didella Capitale non gli ha concesso l’affidamento terapeutico aiper curare la dipendenza dall’alcol:dovràun residuo di pena di. Nei giorni scorsi l’affidamento era stato revocato anche all’altro principale imputato di “Mondo di mezzo”, l’ex terrorista nero Massimo Carminati, che si è costituito a Rebibbia.A dare la notizia è stato lo stessocon un post su Facebook: “Le motivazioni del provvedimento sono incomprensibili e censurabili.Si contesta la mia pericolosità sociale, riferendo di una misura dispeciale didue e mesi otto, quando in realtà la misura è didue e mesi sei e duesono stati già scontati, senza mai una nota da parte della polizia giudiziaria.