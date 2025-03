Puntomagazine.it - Salute mentale e criminalità: l’importanza della prevenzione e il ruolo dello Stato

Scopri il legame trae le strategie efficaci per una società più sicura e inclusivaPerché laè cruciale per la sicurezza socialeLaè un pilastro fondadel benessere individuale e collettivo. Tuttavia, il suo impatto sulla devianza e sullaè spesso sottovalutato.Comprendere la relazione tra disturbi mentali e comportamenti antisociali è essenziale per costruire una società più sicura ed equa.: qual è il collegamento?Non tutti i soggetti con disturbi mentali sono inclini alla, ma alcuni fattori possono aumentare il rischio di comportamenti devianti. La mancata diagnosi e l’assenza di cure adeguate possono portare a reazioni impulsive e a comportamenti aggressivi.