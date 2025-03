Liberoquotidiano.it - "Salta Thiago Motta, chi arriva alla Juventus": il nome che fa sbiancare i tifosi

La Juve e il k.o. pesantissimo contro l'Atalanta, che di fatto toglie la Vecchia Signora dcorsa Scudetto.è finito di nuovo sulla graticola e ora rischia secondo Sportmediaset, nonostante Cristiano Giuntoli abbia più volte detto di puntare su di lui. Sono quattro i nomi fatti per il dopo italo-brasiliano, autore di una stagione da sogno a Bologna l'anno scorso. L'ipotesi più estrema è quella di Massimiliano Allegri, caldeggiato con dei cori a suoi favore domenica sera, ma appare molto improbabile un terzo ritorno del toscano a Torino. L'altroè quello di Antonio Conte, che potrebbe magari decidere di tornare a casa in caso di Scudetto con il Napoli. Gli altri sono invece quelle di De Zerbi o Italiano, mentre 90min parla anche di Igor Tudor. In ogni caso, anche con una qualificazione in Champions in tasca, è oggi piuttosto improbabile chepossa restare dov'è.