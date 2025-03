Anteprima24.it - Salernitana, una missione possibile

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutidi Gigi CaliuloLa battaglia resta impegnativa. Non difficilissima, assolutamente. La vittoria contro il Modena ha rasserenato l’ambiente granata ma i numeri restano quelli di una squadra in difficoltà. Finisse oggi il campionato lasarebbe con due piedi in terza serie: 29 punti, penultimo posto. A nove turni dal termine della stagione regolare il primo traguardo da tagliare sarebbe quello della scialuppa dei playout ma la salvezza diretta non è una chimera, purché si inverta la tendenza a corrente alternata ed i granata trovino un minimo di continuità di risultati.Ladovrà affrontare cinque partite in trasferta e quattro tra le mura amiche di un Arechi che deve tornare fortino inespugnabile se si vuole puntare alla permanenza in cadetteria.