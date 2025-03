Anteprima24.it - Salernitana, pronto un esodo d’amore verso Bari: la salvezza passa dal San Nicola

Tempo di lettura: 2 minutiAl Sansi preannuncia un vero e propriodi tifosi granata, pronti a rinnovare lo storico gemellaggio con i sostenitori del. Il settore ospiti è già sold out, ma i tifosi dellastanno acquistando biglietti anche in altri settori, in particolare nella Curva Sud, per seguire la partita insieme ai gemellati pugliesi. Si prevedono tra i 4.000 e i 5.000 tifosi da Salerno, che sperano di spingere la squadraun risultato positivo, fondamentale per la.Trasferte tabù: la vittoria manca da ottobreI precedenti sono favorevoli al: nelle ultime 8 partite, i biancorossi hanno ottenuto 3 vittorie e 5 pareggi. All’andata, la squadra di Moreno Longo vinse 0-2, nonostante l’ottima ripresa della. Dopo la trasferta a, laospiterà il Palermo e poi affronterà la Juve Stabia al Menti nel derby campano.