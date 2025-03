Inter-news.it - Sala sul nuovo Stadio: «Inter e Milan discutono di alcune clausole. Fiducioso!»

Leggi su Inter-news.it

Beppe, sindaco dio, ha indicato la situazione attuale legata alla costruzione di unchiamato ad ospitare i match casalinghi di. Uno l’elemento da attendere.IL COMMENTO – Beppeha parlato a margine del Forum Welfare, commentando le ultime novità legate all’ipotesi delper. Il sindaco dio ha posto l’accento sul fattore che sta prolungando la durata delle trattative: «Le due società non hanno problemi o differenze sulla proposta da presentare al Comune. Stanno discutendo diche riguardano i rapporti tra loro, perché è chiaro che si tratta di un’operazione lunga che durerà anni. Sono abbastanza, li rivedrò domani».esclude alcuna pressione nei confronti diIL RAGIONAMENTO –ha poi proseguito sottolineando come la sua amministrazione non stia esercitando alcuna pressione nei riguardi delle società coinvolte nell’ipotesi del: «Non c’è alcun tipo di ultimatum.