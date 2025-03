Sabaudia un nuovo asilo a San Donato | Un’opportunità per la comunità

Leggi su Ilfaroonline.it

, 11 marzo 2025- Tre sezioni in grado di accogliere circa 30 bambini. Una grande area comune di accoglienza, con spazi verdi dove i piccoli potranno giocare all’aria aperta, in totale sicurezza.È quanto prevede il progetto approvato dal Comune diper ildi borgo Sanche sta per essere realizzato. La nuova struttura sarà costruita con tecnologie moderne e sicure, garantendo alti standard di sicurezza, in particolare per quanto riguarda la protezione antisismica, il comfort acustico e il benessere ambientale. Sarà un luogo accogliente, sicuro e stimolante per i bambini, pensato per soddisfare le necessità della fascia di età 0-2 anni.L’intervento, finanziato nell’ambito del programma europeo Next Generation EU, ha come obiettivo il miglioramento dei servizi educativi in tutto il paese.