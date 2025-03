Internews24.com - Sabatini certo: «Se Inzaghi non vince neanche un trofeo sarà fallimento. Le riserve dell’Inter in Italia arriverebbero…»

Leggi su Internews24.com

di Redazione: «Senonun. Leinarriverebbero.». Le parole del giornalistaSandro, giornalista, ha parlato cosìal Podcast Controcampo.Le sue parole: «Il segno “tre” di? I tifosicome al solito si sono arrabbiati quando ho detto che lui ha la possibilità dire tutti e tre i trofei e di perdere tutti e tre: setutti e tre è un eroe, se perde tutti e tre è un. Ha una squadra, anche nelle seconde linee, che non valgono le prime, che è la più forte che c’è in circolazione in: e in Europa se la gioca con le altre. Io credo che l’Inter 2 arriva tra le prime sei in: quest’anno l’Inter deve portare a casa il più possibile perché potrebbe essere The Last Dance.