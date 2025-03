Oasport.it - Sabalenka ostacolo insormontabile per Bronzetti. L’azzurra saluta Indian Wells

La bielorussa Arynasi rivela unper una generosa Lucia. Nell’incontro valevole per il terzo turno del WTA di, secondo torneo 1000 della stagione, la numero uno del mondo supera nettamente la giocatrice italiana, 6-1 6-2 il punteggio maturato in un’ora e quattordici minuti, e affronterà negli ottavi di finale l’inglese Sonay Kartal.La battaglia tra la maggior pesantezza di palla della numero uno del mondo e il tentativo di arginare la potenza dell’avversaria attraverso la costruzione del gioco inizia nel rispetto dei turni di servizio. Nel quarto game la numero uno del mondo aumenta la pressione, si procura diverse occasioni per togliere il servizio all’avversaria e alla quinta opportunità guadagna il break del provvisorio 3-1, vantaggio che legittima nel quinto game tenendo la sua battuta.