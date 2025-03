Lapresse.it - Russia-Ucraina, massiccio attacco di droni verso Mosca: 337 abbattuti

Leggi su Lapresse.it

IN AGGIORNAMENTO –conucraini diretti. Il numero totale didistrutti diretti aha raggiunto quota 337. Lo ha riferito il sindaco della capitale, Sergei Sobyanin, come riporta la Tass.Nella notte, in seguito all’con, per motivi di sicurezza sono stati sospesi i voli negli aeroporti di Domodedovo e Zhukovsky di, ha riferito l’Agenzia federale per il trasporto aereo.“Le forze di difesa aerea del Ministero della Difesa hanno finora abbattuto 69nemici che volavano. I servizi competenti stanno lavorando sul posto”, ha scritto sul canale Telegram.In precedenza, Sobyanin aveva riferito che, a causa della caduta di detriti da uno dei, il tetto di un edificio in via Domodedovskaya aera stato danneggiato. La maggior parte dei, 126, è stata abbattuta nella regione di Kursk, al confine con l’, parti della quale sono controllate dalle forze di Kiev, e 91 sono statinella regione di