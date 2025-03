Ilrestodelcarlino.it - Ruba un’auto a Civitanova, preso a Porretta

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un arresto in pieno centro, aTerme. L’operazione, frutto di un’azione congiunta della polizia locale di Alto Terme e dei carabinieri della stazione comunale, si è svolta lo scorso 7 marzo nel parcheggio della sottostazione, in prossimità della Coop. A essere fermato un 38enne marocchino residente nel Maceratese, sorsuta il giorno prima aMarche. In compagnia dell’arrestato c’era un connazionale domiciliato ad Alto Reno Terme, subito risultato estraneo ai fatti. Gli agenti, dopo aver accertato le generalità del conducente, sprovvisto di patente, hanno scoperto come il furto non fosse l’unico reato compiuto dall’uomo nelle ultime ore. Il malvivente aveva infattito il veicolo per sottrarsi dalle misure cautelari a cui era costretto a causa di presunti reati commessi in precedenza.