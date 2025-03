Rovigo, insulti razzisti verso un calciatore del Merlara. La squadra abbandona il campo a 15 minuti dalla fine

Leggi su Open.online

Durante una partita di calcio di prima categoria in provincia di, Veneto, sono partitiundi origine africana del. La, in solidarietà, ha deciso dire ila 15, protestando anche contro l’atteggiamento della formazione di casa, il Badia Polesine. «Alcuni giocatori di casa – ha dichiarato il dirigente delEnrico Montagna – hanno inequivocabilmente rivolto gesti e versi di discriminazione razziale nei confronti di alcuni nostri ragazzi di colore e diversi tifosi di casa si sono uniti.Capita spesso, su molti campi. La misura è ormai colma». «Abbiamo perso la partita? Non importa»Anche se la partita rischia di esser persa precisa che «non importa, conta dare un segnale. A un certo punto, uno dei nostri giocatori ha detto ‘non ce la faccio più’ e abbiamo deciso di fermarci.