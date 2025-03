Quotidiano.net - Rottura del vortice polare: atteso abbassamento delle temperature in Europa

L'arrivo della primavera è ormai prossimo: ad annunciarlo è il fenomeno atmosferico che si verifica ogni anno e che si è appena manifestato. Si tratta delladel, l'area di bassa pressione che stazione solitamente sull'Artico e che può influenzare le condizioni meteorologiche soprattutto insettentrionale e Nord America, portando il freddo a latitudini più basse. "Gli effetti di questo evento non sono però immediati, ine anche in Italia ci si aspetta unnelleper metà marzo", dice all'ANSA Rossella Ferretti, docente di Fisica dell'atmosfera all'Università dell'Aquila e direttrice del Cetemps, il centro di eccellenza dell'ateneo per la ricerca climatica e meteorologica a livello internazionale. "La variazione non è automatica, non avviene sempre, e bisogna ricordare che le previsioni meteo possiedono sempre un certo grado di incertezza - aggiunge l'esperta - ma in questo caso è stata stimata una probabilità dell'80% che si verifichi nel nostro continente".