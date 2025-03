Ilfattoquotidiano.it - Rottamazione quater, al via le richieste di riammissione sul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione. Domanda entro il 30 aprile

L‘ha pubblicato sul suointernet il servizio per presentare ladiallaprevista dal Milleproroghe. Potranno aderire i contribuenti che al 31 dicembre 2024 avevano piani di pagamento decaduti dalla definizione agevolata. La richiesta deve essere trasmessa in modalità telematicail 302025. Sulci sono anche le risposte alle domande più frequenti. Nellail contribuente dovrà scegliere se pagare in un’unica soluzione,il 31 luglio 2025, o in un numero massimo di 10 rate di pari importo: le prime due il 31 luglio e il 30 novembre 2025, le successive il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.Dall’area riservata del, a cui si accede utilizzando le credenziali personali di accesso (Spid, Cie o Cns e, per gli intermediari fiscali,l), la richiesta diè più immediata e non è necessario allegare la documentazione di riconoscimento.