Lanazione.it - Rotary Club Prato, incontro con Anter su ambiente ed energie rinnovabili

Leggi su Lanazione.it

, 11 marzo 2025 - Unall'insegna dell'attenzione verso le tematiche ambientali, nel quale sono state gettate le basi per future collaborazioni nell'ottica del bene comune e dell'interesse della collettività. Si è tenuto al ristorante Interludio di via Pomeria l'delche ha ospitato una rappresentanza direttiva di, l'associazione nazionale tutela. Per l'occasione la conviviale diurna è stata presieduta dal vicepresidente del, l'avvocato Guido Giovannelli (il presidente delè il dottor Claudio Barbarisi), alla presenza di 31 persone fra soci e ospiti. A parlare delle attività disono stati il fondatore Antonio Rainone, il presidente Alessandro Giovannini, il presidente onorario Leonardo Masi e il direttore Lohengrin Becagli.