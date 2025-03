Amica.it - Rose Villain: «Se ti senti libera di essere sexy e strafottente è fatta»

«Quando sono a New York mi si attivano dei ricettori. Mi sono svegliata di notte, ho aperto gli occhi e ho scritto tutto su un foglio». Così– la cantautrice “Fuorilegge” dell’ultimo Sanremo – racconta la nascita del suo nuovo album radio vega, in uscita venerdì 14 marzo, che abbiamo ascoltato in anteprima. Al suo fianco c’è il marito produttore Andrea Ferrara, “Andy”, in arte Sixpm, compagno di vita e d’arte. «New York è il posto dove amiamo creare, che ci dà più energia artistica», aggiunge lui. «Una volta arrivati lì per imbastire il nuovo disco, senza avere nessuna idea, mi sveglio il primo giorno e la trovo alle 5 di mattina sul divano, al buio, con la chitarra in mano.