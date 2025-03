.com - Rose Villain e Guè insieme per un joint album nel 2026

e Guè pronti a unnel. La conferma arriva da “Il bacio del serpente” nel nuovodi, Radio Vega: i due artisti collaboreranno per un progetto congiunto che vedrà la luce il prossimo anno.Guè enel video di “Oh Mamma Mia”IndiceGuè e: ilnelGuè e: una collaborazione consolidataRadio Vega: il nuovodiTra femminismo e libertà artisticaTra futuro e rivalsa, nelildie GuèGuè e: ilnel“Chi muore in questo gioco lo decidono gli dei, G.U.E. enel ’26”, rappa Guè in Il bacio del serpente, la prima traccia del nuovo disco di, anticipando quello che potrebbe essere uno deglipiù attesi del panorama rap italiano.