Romolini immobiliare Dukes – Juve Pontedera 64-57

Arezzo, 11 marzo 2025 –64-57 La delicata sfida salvezza travede laprotagonista di un grande primo tempo difensivo. Già nel quarto d’apertura, Sansepolcro riesce a limitare fortemente le offensive degli ospiti, chiudendo in vantaggio 16-10. Nel secondo periodo poi le maglie della retroguardia bianconera si chiudono ancora di più, lasciando appena 6 punti a. In attacco invece labeneficia degli sforzi difensivi per trovare punti facili in contropiede e, muovendo bene la palla sul perimetro, trova spesso anche la penetrazione verso il ferro anche a difesa schierata. In questo modo il primo tempo si conclude con lasaldamente al comando per 38-16. Nel secondo tempo però larisente evidentemente delle tante energie spese nei venti minuti precedenti e questo porta a un parziale di 19-7 in favore di, che prova a rientrare in partita.