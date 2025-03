Bergamonews.it - Romano di Lombardia, due operai travolti da 300 kg di pannelli

di. Duedi 46 e 47 anni sono rimasti feriti in un incidente sul lavoro che si è verificato nella zona della stazione didiintorno alle 8.30.Secondo le prime informazioni disponibili, stavano scaricando da un camion dei, quando sono statidagli stessi: un carico di quasi 300 chili.Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso da Bergamo, due ambulanze, un’automedica, i vigili del fuoco e i tecnici di Ats.Entrambi sono stati soccorsi e trasportati in ospedale in codice giallo, un a Brescia e l’altro a Bergamo.