It.insideover.com - Romania, scandalo finale: Calin Georgescu eliminato dal voto

Leggi su It.insideover.com

Quello che sta succedendo inha dell’incredibile. C?lin, il leader di destra già vincitore delle precedenti elezioni rumene, annullate per una presunta interferenza russa attraverso presunte operazioni social media, è stato definitivamente escluso dalla replica delle elezioni presidenziali che si terrà a maggio 2025. Lo comunica la Corte Costituzionale rumena. Unonelloche rischia di far sprofondare, ancora di più, lo scenario politico rumeno. Su InsideOver ne abbiamo parlato ampiamente qui e qui.Nelle indagini sulle presunte interferenze russe nelle elezioni in, i capi di imputazione susono poco chiari e troppo generali: dal rovesciamento dell’ordine costituzionale, alla diffusione di informazioni false. Così le accuse tracciano un quadro fumoso che lascia tanti, troppi dubbi sulle reali intenzioni della