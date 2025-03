Liberoquotidiano.it - Romania, esplode il caos: Georgescu presenta il ricorso, ore di altissima tensione

Nuovi colpi di scena in. La Corte costituzionale delladiscuterà oggi ilto da Calincontro la decisione dell'Ufficio elettorale centrale di respingere la sua candidatura alle elezioni presidenziali di maggio. Sempre in giornata, i giudici esamineranno la notifica relativa alla candidatura di Nicusor Dan, già accettata dall'Ufficio elettorale centrale, come riportato da Radio. Nel, Calinsostiene che l'Ufficio elettorale centrale abbia superato i propri poteri invalidando la sua candidatura, affermando che tale decisione manca di fondamento legale, in quanto non vi è supporto per fare riferimento alle decisioni della Corte costituzionale. La decisione domenicale ha scatenato violente proteste nel centro storico di Bucarest da parte dei sostenitori di, provocando l'arresto di diverse persone.