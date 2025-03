Romania boccia anche ricorso Georgescu

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

22.20 La Corte costituzionale dellahato ilpresentato dall' esponente di estrema destra Calincontro la decisione della commissione elettorale di respingere la sua candidatura alle presidenziali del 4/5. Domenica era arrivata latura dell'Ufficio elettorale per il candidato filorusso in testa ai sondaggi con il 40%. Dopo aver vinto a sorpresa il primo turno lo scorso novembre,non si è potuto presentare al ballottaggio perché annullato dalla stessa Corte per presunte ingerenze russe.