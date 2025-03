Sololaroma.it - Roma su De Winter, sfida a Napoli ed Inter: il Genoa fissa il prezzo

Si può dire con estrema certezza che lastia vivendo un vero e proprio momento d’oro. Reduci dalla vittoria di misura per 1-0 con l’Empoli, i giallorossi hanno dato l’ennesima dimostrazione di compattezza e brillantezza dal punto di vista mentale, in un inizio 2025 che li sta incoronando assoluti protagonisti. La guardia non va però abbassata e c’è da prepararsi all’imminente impegno in Europa League. I capitolini, infatti, voleranno al San Mamés giovedì 13 marzo per affrontare l’Athletic Bilbao, nell’ottavo di finale di ritorno della competizione. I baschi proveranno a ribaltare il risultato, con Ranieri ed i suoi che dovranno rimanere sull’attenti.Al tempo stesso, però, dietro le quinte il direttore tecnico Florent Ghisolfi starebbe delineando il piano per la prossima sessione estiva di calciomercato.