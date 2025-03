Sololaroma.it - Roma, Stramaccioni in vista dell’Athletic: “Ritorno a Bilbao non semplice”

Partita dopo partita lasta cercando di raddrizzare una stagione nata male e che l’arrivo di Claudio Ranieri ha decisamente cambiato. Il prossimo step sarà giovedì 13 marzo, quando i giallorossi faranno visita all’Athleticper ildegli ottavi di finale di Europa League. Di questa gara e di altri temi d’attualità ha parlato Andrea, intervenuto ai microfoni di Te la do io Tokyo su Teleradiostereo.Queste le sue parole a partire proprio da quella che sarà la sfida in programma al San Mames, con l’attuale commentatore tecnico per DAZN che ha fatto riferimento anche all’ottima prova disputata all’andata: “Ilcon ilnon sarà facile. All’Olimpico laha fatto un grandissimo primo tempo poi Ranieri è stato bravo a girare la partita con i cambi.