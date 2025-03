Romadailynews.it - Roma: ritrovo di pregiudicati e spaccio di droga, sospesa licenza a titolare bar Torpignattara

Chiuso un bar aper sospette attività illegali. Gli agenti del commissariato Porta Maggiore hanno effettuato diversi controlli all’esercizio commerciale, dove hanno trovato numerosi avventori già noti alle forze dell’ordine per reati legati allodie alla violazione delle leggi sull’immigrazione.In un’occasione, è stato arrestato un uomo per detenzione di sostanze stupefacenti all’interno del locale.Il Questore diha deciso di sospendere laale chiudere il bar per 10 giorni, a causa della presenza costante di individui con precedenti penali che mettevano a rischio l’ordine pubblico.(RED)