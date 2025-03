Romadailynews.it - Roma, maxi rissa tra egiziani e tunisini al Colosseo: grave un 17enne

tra giovani davanti alla metro B del: ferito un minorenne tunisinoepisodio di violenza nella notte a, dove unatra una trentina di ragazzi di origine egiziana e tunisina è sfociata in un accoltellamento. Untunisino è stato ferito con due coltellate, una all’addome e una al volto. Trasportato in ospedale in codice rosso, le sue condizioni sono serie.L’episodio è avvenuto in piazza del, nei pressi della stazione della metro B. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Trevi, che stanno conducendo le indagini per ricostruire la dinamica dellae identificare i responsabili.