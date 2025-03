Roma maxi rissa in piazza del Colosseo | ferito un minorenne

Leggi su Ilfaroonline.it

, 11 marzo 2025 – Untra una trentina di giovani, di origine tunisina ed egiziana, è scoppiata ieri sera alle ore 20 indel, nei pressi della stazione della metropolitana. L’intervento delle forze dell’ordine è stato immediato, grazie alla segnalazione tempestiva di alcuni passanti. La pattuglia del distretto Trevi, giunta sul luogo dell’accaduto, ha trovato un solo giovane, un tunisino di 17 anni,al volto e all’addome, presumibilmente da arma da taglio. Ilè stato trasportato in codice rosso al policlinico Umberto I, dove è stato stabilizzato e non corre pericolo di vita.Indagini in corsoLe forze dell’ordine stanno ora visionando le telecamere di videosorveglianza per identificare e rintracciare gli altri giovani coinvolti nellae per fare chiarezza su quanto accaduto.