Calciomercato.it - Roma, ha rinnovato ma c’è una clausola per tornare nel suo vecchio club

Fresco di rinnovo con la, Leandro Paredes ha posato per i canali ufficiali delche hanno annunciato con soddisfazione il nuovo accordo. La firma ha esteso di un anno il suo impegno coi giallorossi, ma i media argentini svelano l’esistenza di unarescissoria per un determinato.Campione dell’Mondo con l’Argentina nel 2022, Leandro Paredes è arrivato per la prima volta allanel 2014, per farvi ritorno poi una seconda volta nel 2023. Ad oggi ha messo assieme 129 presenze arricchite da 10 gol in tutte le competizioni disputate con la maglia giallorossa.In questa stagione ha messo insieme 17 presenze in Serie A, per un totale di 1039 minuti disputati. Ha trovato anche la rete nella gara contro il Parma del 22 dicembre scorso; non ha perso la sua verve agonistica, che se da un lato gli ha permesso di diventare un (quasi) inamovibile, dall’altro l’ha portato a beccarsi 3 ammonizioni in altrettanti match differenti.