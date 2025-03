Laprimapagina.it - Roma Fiumicino è il miglior aeroporto d’Europa per l’ottavo anno consecutivo

Per, l’Leonardo da Vinci diè stato riconosciuto come ilscalonel 2024, nella categoria degli hub con oltre 40 milioni di passeggeri, grazie all’eccellenza dei servizi offerti ai viaggiatori. Con quasi 50 milioni di transiti nel 2024,si distingue anche come l’con il più alto livello di soddisfazione tra i passeggeri tra quelli con traffico superiore ai 25 milioni di viaggiatori annuali, sia in Europa che in Medio Oriente, Africa e America. Questi risultati derivano dal sondaggio ‘Airport Service Quality’, condotto dall’Airports Council International (Aci) World, l’associazione internazionale di categoria degli aeroporti.