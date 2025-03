Lapresse.it - Roma, Fiumicino e Ciampino premiati come migliori aeroporti d’Europa

L’aeroporto internazionale ‘Leonardo da Vinci’ di, a, nel 2024 ha ricevuto per l’ottavo anno di fila il premio di miglior scalonella categoria degli hub con oltre 40 milioni di passeggeri l’anno per la qualità dei servizi offerti ai viaggiatori. Nuovamente premiato anche il ‘Giovan Battista Pastine’ di, che è stato a sua volta insignito del premio di ‘Best airport in Europe’ nella categoria da 2 a 5 milioni di passeggeri. I premi sono assegnati sulla base dei sondaggi ‘Airport Service Quality’, effettuati dall’associazione internazionale di categoria deglidi tutto il mondo ‘Airports Council International World’, in collaborazione con Amadeus, azienda leader nel settore tecnologico per il mondo del travel, attraverso i quali sono stati analizzati i pareri di oltre 700mila passeggeri in transito in più di 360 scali del mondo.