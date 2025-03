Sololaroma.it - Roma Femminile, fissata la data della finale di Coppa Italia con la Juventus

Lasi avvicina a undi stagione emozionante, con l’obiettivo di concludere al meglio sia in campionato che in. Nel weekend, la squadra di Alessandro Spugna ha conquistato una vittoria cruciale contro l’Inter per 2-1 grazie a un gol di Di Guglielmo nel, agganciando proprio le nerazzurre al secondo posto in classifica con 38 punti.e orariodiDopo aver eliminato il Sassuolo in semi, le giallorosse si preparano per la finalissima contro la, in programma sabato 17 maggio 2025 alle ore 18:00. Il match sarà trasmesso su Rai 2, Rai Play, Sky Sport e NOW, promettendo spettacolo tra le due grandi protagoniste del calciono.Campionato: difficile rimonta sullaNonostante la frenata contro il Milan (2-2), lasembra lanciata verso il sesto Scudetto, grazie a un vantaggio di 11 punti sulla