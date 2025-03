Sololaroma.it - Roma, dal derby 10 punti recuperati alla Lazio: Olimpico a due facce

Leggi su Sololaroma.it

già proiettata con la testa a Bilbao, per un ritorno degli ottavi di finale di Europa League da non fallire ad ogni costo, ma nel frattempo si è conclusa un’intensa 28ª giornata di campionato che, come spesso sta accadendo, sorride ai giallorossi. Tolto un Milan che rimane comunque dietro ed il Bologna vincente a Verona (+4), Fiorentina e Juventus hanno perso, mentre laè stata fermata sull’1-1 da un’Udinese in forma smagliante. E proprio il confronto con i cugini biancocelesti è qualcosa che fa sorridere.Il 2025 spaziale della banda di Ranieri, squadra che ha accumulato piùnel nuovo anno in tutta Europa, si aperto con la vittoria nelper 2-0, un piccolo spartiacque della sua stagione. Al fischio d’inizio di quel confronto del 5 gennaio, laera a -15 dsquadra di Baroni, con la parola Europa che non poteva essere nemmeno nominata, mentre adesso il distacco è di appena 5