Roma: con piu' licenze affittacamera crea hotel abusivo a Termini, titolare multato e struttura chiusa

La Chiusura Immediata di un Albergoin ZonaL’attività di unaricettiva in zonaè stata fermata immediatamente in seguito all’attenzione dei agenti della divisione amministrativa. I proprietari erano stati improvvisati imprenditori nel settore alberghiero grazie a un trucco ben noto:re un albergo vero e proprio unendo diverse strutture che, formalmente, risultavano operate come singole affittacamere. A causa di queste violazioni, i proprietari sono stati sanzionati e il questore diha ordinato la chiusura immediata dell’attività abusiva. In un’altrain via Milazzo, i agenti del commissariato Viminale hanno scoperto la presenza di un ospite fantasma, il cui soggiorno non era stato comunicato alle autorità tramite il portale “Alloggiati web”.