Sololaroma.it - Roma, Cagliari sullo sfondo: Coman preoccupa Nicola

Leggi su Sololaroma.it

L’inizio di 2025 appare come una vera e propria cavalcata trionfale per la. Reduci dalla vittoria per 1-0 con l’Empoli, nel segno di Matias Soulé, i giallorossi stanno andando a passo spedito e vogliono continuare con questo ritmo. Claudio Ranieri ha dato serenità all’ambiente sin dal suo arrivo ed è chiamato a tenere ogni elemento sull’attenti, con il calendario che sarà sempre più fitto d’impegni. I capitolini devono finire di limare i dettagli in vista della gara con l’Athletic Bilbao, in programma giovedì 13 marzo alle 18:45 al San Mamés. Per raggiungere i quarti di Europa League sarà determinante passare indenni da un campo estremamente ostico.Rimanendo sul campionato, però, la prossima fermata sarà rappresentata dal, più nello specifico domenica 16 marzo alle 16:00 all’Olimpico.