Roma Athletic Bilbao nel mirino | Pisilli carta a sorpresa

La vittoria per 1-0 con l’Empoli ha dato ulteriore fiducia alla. L’inizio di questo 2025 ha incoronato i giallorossi come una delle squadre più in forma a livello nazionale, escludendo l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Milan. Il focus si sposta ora sull’Europa League, con la qualificazione ai quarti di finale che rimane appesa ad un filo sottile. I capitolini vogliono approdare fra le migliori 8 e, per farlo, dovranno passare indenni dalla gara con l’, in programma giovedì 13 marzo alle 18:45 allo stadio San Mamés. Il cliente è ostico e servirà rimanere sul pezzo, dal primo all’ultimo minuto.Claudio Ranieri starebbe delineando lo scacchiere che scenderà in campo in terra basca, con il focus che va a centrocampo. Manu Koné e Bryan Cristante dovrebbero partire dall’inizio in mediana, con un dubbio che riguarderebbe il compagno di reparto di Paulo Dybala sulla trequarti.