Roma, altro assist di Dahl al Benfica: il desiderio del giocatore per il futuro

La seconda metà di stagione di Samuelha preso una piega completamente diversa rispetto ai primi mesi trascorsi alla. Dopo aver giocato appena 60 minuti in giallorosso, il giovane terzino svedese si è trasferito in prestito al, dove sta trovando continuità tra campionato e Champions League. Nel weekend, il terzino svedese è stato protagonista nel primo gol della sua squadra contro il Nacional: un’azione personale in area, il duello con un difensore e l’decisivo per Amdouni, il secondo con la nuova maglia.vuole restare in PortogalloSecondo quanto riportato dal portale lusitano Abola.pt,sarebbe entusiasta della sua esperienza ale vorrebbe restare anche nella prossima stagione. Il club portoghese, forte degli ottimi rapporti con la, è fiducioso di poter esercitare il diritto di riscatto.